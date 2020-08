Siviglia, Monchi: “Congratulazioni ai giocatori, allo staff e ai dipendenti. C’è ancora molta strada da fare” – FOTO

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha commentato la vittoria del suo Siviglia contro la sua ex Roma nella gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Una vittoria che per lo spagnolo sa quasi di rivincita. Lo ha fatto con un post su Twitter, queste le sue parole: “Congratulazioni ai giocatori, allo staff e ai dipendenti. Questo è il primo passo, ma solo il primo, che non decide nulla: c’è ancora molta strada da fare. Non perdiamo la nostra identità e la nostra umiltà”.

Enhorabuena a los jugadores, cuerpo técnico y empleados del Club. EQUIPO.

Primer paso, pero uno solo, que nadie mueva un varal que aún queda mucho camino. No perdamos nuestra identidad, humildad y exigencia por partida doble.

Forza SFC!

Pd: Piraña, esta va por ti,por lo sufrido — Monchi (@leonsfdo) August 6, 2020