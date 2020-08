Siviglia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Kolarov nella difesa a tre, Zaniolo dal primo minuto

Pagine Romaniste – Alle 18.55 la Roma affronta il Siviglia in quello che, finora, è il match più importante della sua stagione. Mancato l’obiettivo del quarto posto in campionato, la squadra di Fonseca punta forte sull’Europa League per risollevare il giudizio sulla sua stagione. Ecco dunque che il tecnico portoghese vuole mettere in campo il miglior undici possibile contro gli andalusi, tenendo però anche in considerazione la possibilità che il match possa protrarsi oltre il novantesimo. In porta c’è Pau Lopez, nonostante le insicurezze dell’ultimo periodo, e davanti a lui saranno presenti Mancini, Ibanez e Kolarov. Nel centrocampo del 3-4-2-1 c’è l’unico piccolo dubbio di Fonseca: sono da dare per certe le maglie da titolari di Bruno Peres, Diawara e Spinazzola, mentre per il secondo slot in mediana si giocano un posto Cristante e Pellegrini, sebbene al momento sia favorito l’ex Atalanta. Ci ha pensato invece proprio l’allenatore lusitano a dare certezze per quanto riguarda il tridente offensivo ieri in conferenza stampa: Zaniolo ci sarà dal primo minuto. Al suo fianco e davanti a lui, due insostituibili di questa Roma, Dzeko e Mkhitaryan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

