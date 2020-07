Siviglia, negativi i risultati del terzo test. Nei prossimi giorni tornano gli allenamenti collettivi

Il Siviglia ha comunicato con un tweet gli esiti al terzo test anti Covid al quale si sono sottoposti staff e squadra. Sono emersi tutti risultati negativi, come nelle precedenti due occasioni. Resta la grana Gudelj, che rimane in isolamento domiciliare essendo un positivo asintomatico. Nei prossimi giorni quindi, senza ulteriori imprevisti, gli uomini di Lopetegui potranno tornare ad allenarsi in gruppo per preparare gli ottavi di Europa League contro la Roma.

💪 #SevillaFC have been working since 8:30am at the training ground. The squad were tested yesterday for the third consecutive time after Gudelj tested positive. All those tests have come back negative for Covid-19. pic.twitter.com/1g0JX1Jm0L

