Europa League, Siviglia-Inter 3-2. Il trofeo torna in Andalusia dopo 4 anni

E’ terminata Siviglia-Inter, finale dell’Europa League di questa strana edizione 2019-2020, col risultato di 3 a 2 per gli andalusi. A inizio gara Lukaku ha portato avanti i nerazzurri su calcio di rigore, subito rimontato da una doppietta di De Jong. Ci ha pensato Godin a riequilibrare il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. E’ stato lo stesso Lukaku però a trasformarsi in un protagonista negativo della serata, infatti il suo autogol nel secondo tempo ha regalato la vittoria agli uomini di Lopetegui. Il trofeo torna quindi in Andalusia dopo 4 anni.