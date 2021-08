Scambio di battute e sorrisi sui social per i giocatori della Roma. Questa volta il “duello” è tra Zalewski a Villar. A postare una foto su Instagram è l’esterno d’attacco che scrive, postando una foto mentre scatta: “Prova a prendermi“. La risposta del centrocampista spagnolo tramite i commenti non si fa attendere: “Due partite e già ti sei montato la testa“, taggando inoltre Borja Mayoral. Siparietto divertente che fa capire anche come quello della Roma sia un grande gruppo.