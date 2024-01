Intervistato ai microfoni di TAG24, l’ex centrocampista giallorosso dal 2010 al 2012, Fabio Simplicio, ha parlato del prossimo impegno della Roma contro la Lazio in Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

Ieri la miglior Roma della stagione. Potrebbe essere quella prestazione capace di dare nuova energia in vista del futuro?

“Assolutamente sì, hanno giocato con coraggio contro un’Atalanta forte fisicamente e tecnicamente, bisogna correre tanto per giocarsela come si deve. Ho visto una Roma forte, nel segno di Dybala e Lukaku, sono impressionanti e fanno la differenza. Con loro due in forma vedo una squadra veramente decisa”.

Ma essere dipendenti da loro non potrebbe essere un limite?

“Non vedo problemi se parliamo di questo, sono quei giocatori che alzano il livello della squadra come potrebbe accadere da altre parti, ben venga. Senza di loro in campo la squadra qualche difficoltà ce l’ha, ma penso anche che da questo punto di vista tutti si stiano impegnando per poter essere decisivi in ogni prestazione, un lavoro che possono portare avanti tranquillamente”.

Vista al 2024. La Roma può fare bene sia in campionato che in Europa League?

“Certamente, la squadra è preparata, con una bella rosa. Il centrocampo mi piace, tutti quei ragazzi a disposizione di Mourinho sono dei campioni, molti sono Nazionali e questo sicuramente vuol dire qualcosa. La Roma è forte, bisognerà aspettare che arrivino vittorie con continuità, ma secondo me può fare bene sia in Italia che in Europa”.