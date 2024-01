Arrivano conferme dalla stessa Turchia sull’interessamento del Besiktas per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, di proprietà del PSG, ma alla Roma a titolo temporaneo, in caso di interruzione del prestito potrebbe sbloccare il mercato in entrata, alleggerendo le casse giallorosse. Come riportato da Roberto Maida, le parti sono al lavoro per cercare un accordo.

