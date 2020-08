Si rivede la Roma: Fonseca sotto esame

Il Messaggero (A.Angeloni) – Fare meglio è il minimo sindacale, anche perchè fare peggio della stagione precedente è difficile. Fonseca sa di essere sotto esame e da oggi comincia una nuova annata a pochi giorni dalla fine di una finita con l’amara eliminazione in Europa League. L’aria è cambiata. Lo scorso anno Paulo era stato cercato, ora c’è e non respira lo stesso entusiasmo. C’è qualche nodo da sciogliere dovuto dal cambio di società con i dirigenti impegnati in altro, magari anche nel pensare di cambiare in panchina. Poi c’è un mercato che non decolla vista l’esigenza di salvaguardare i conti. La rosa extralarge non aiuta specie se gran parte della rosa non è funzionale per il suo progetto tecnico e nemmeno per quello della società. Fonseca si trova un po’ come Garcia nel suo terzo anno quando il club, con l’entrata di Lippie e Norman nello staff, lo aveva praticamente delegittimato. Probabilmente il tecnico incontrerà la nuova proprietà oggi a Trigoria in conference call prima di cominciare il lavoro sul campo. Per adesso il suo unico interlocutore è Fienga con cui ha un buon rapporto. Tanti si aspettavano di più da Fonseca, soprattutto per come era arrivata la squadra in Europa League dopo il finale di campionato.