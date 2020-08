Si riparla di Smalling, in porta sondaggio per Andrada

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Nel meeting di oggi a Londra si parlerà anche di mercato. Tra meno di 10 giorni la Roma tornerà ad allenarsi e Fonseca vuole partire con le idee chiare. Dopo aver portato a casa Pedro, l’obiettivo è cercare di riportare nella Capitale Smalling. Il Manchester si è reso conto che quei 25 milioni che volevano sarà difficile trovarli in Premier. C’è stato un interessamento del Newcastle, declinato dal giocatore, mentre l’Arsenal non si è fatto veramente mai sotto. Giocare con la Roma permetterebbe a Smalling di avere quella continuità per convincere anche il ct della nazionale Southgate. La Roma si presenterà con un prestito oneroso, 3-4 milioni, a cui aggiungere un riscatto obbligatorio a 14-15 milioni. Tra i centrali torna ad interessare anche Rugani della Juventus che può diventare partner di scambi. Resta in piedi anche l’ipotesi Sokratis. Si parlerà anche della situazione portiere con Pau Lopez che non convince più come prima. Il Valencia lo vorrebbe in prestito, ma la scelta non soddisfa la Roma. Sarà difficile venderlo, ma la società si sta guardando intorno. Piace Meret, interessa Perin e ha fatto un sondaggio per Andrada per cui il Boca chiede 8-10 milioni di euro.