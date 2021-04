Si ferma ElSha. Anche per lui niente Europa

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il passaggio dal sintetico di Vilnius all’erba di Reggio Emilia ha danneggiato le fibre di Stephan El Shaarawy. Per lui Ajax-Roma è già finita, a causa di una lesione di primo grado alla coscia destra, per la precisione a uno dei flessori. Starà fermo un paio di settimane, aggiungendosi alla lunga lista degli indisponibili della squadra.

Domenica Tiago Pinto ha avuto un breve colloquio in palestra con Chris Smalling, che si stava allenando per conto proprio come ormai è diventato abituale. È impensabile che torni disponibile per Amsterdam anche se le sue condizioni sono segnalate in costante miglioramento. Stesso discorso si può estendere a Mkhitaryan, fermo dall’andata della partita con lo Shakhtar. Per entrambi ormai la speranza è rimandata a giovedì 15, la notte di Roma-Ajax all’Olimpico, ma niente si può dare per scontato.

Per Amsterdam invece Fonseca ha le idee abbastanza chiare: il recupero di Veretout, già testato per qualche minuto a Reggio Emilia e non utilizzato dall’inizio dopo la trasferta di Firenze, e i rientri dalle squalifiche di Villar e Ibanez disegnano una formazione dai contorni nitidi. Bryan Cristante, nonostante il fastidio all’adduttore che lo debilita, si gestirà nei prossimi giorni per essere in campo, come Pedro che non è entrato contro il Sassuolo a scopo precauzionale per un problema fisico: sarà lui ad affiancare Pellegrini sulla trequarti, probabilmente dietro a Dzeko che dovrebbe essere preferito al capocannoniere di coppa Borja Mayoral, ieri festeggiato per il compimento dei 24 anni.