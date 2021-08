Shomurodov vuole giocarsi le sue chance

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Il suo primo gol con la Roma non è passato inosservato nel suo paese. Non c’è da stupirsi se Shomurodov è uno dei giocatori più seguiti in Uzbekistan, soprattutto adesso che è passato alla Roma sotto la guida di uno degli allenatori più famosi al mondo come Mourinho. I quotidiani uzbeki hanno grande risalto alla notizia del suo trasferimento e alla rete contro il Betis. Tanti elogi, tanti complimenti al ragazzi che si sta facendo conoscere in Italia. A fine partita, nonostante il nervosismo generato dall’arbitraggio, tutti i compagni di squadra sono andati a complimentarsi con Shomurodov per la prestazione e la rete.

Compreso Mourinho che lo ha visto subito ansioso di mettersi in mostra. La preparazione svolta con il Genoa è stata molto buona, lo staff di Mou è soddisfatto dei test effettuati prima della sua partenza in Portogallo. Shomurodov si è presentato nel migliore dei modi. La progressione e i movimenti contro il Betis hanno mostrato un giocatore duttile, capace di giocare anche come esterno, ma verrà impiegato anche come prima o seconda punta.