Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Sampdoria 1-1. Queste le sue parole:

SHOMURODOV A DAZN

Quanta voglia ci hai messo dentro il gol?

Voglio sempre segnare quando entro. Oggi con un po’ di fortuna l’ho fatto.

Ti trovi meglio a giocare prima punta o da seconda?

Per me vanno bene entrambe le posizioni. Non c’è problema se prima o seconda.

Come ti trovi con Mourinho?

Tutto bene. Mi trovo benissimo con il mister.