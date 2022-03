Shomurodov smentisce l’intervista del pomeriggio: “Non ho mai dichiarato quelle cose. Felice alla Roma”

Durante il pomeriggio è uscita una forte intervista di Eldor Shomurodov che ha riguardato anche il mondo Roma e José Mourinho. In serata sono arrivate le smentite dell’attaccante uzbeko che sulle stories Instagram ha dichiarato:

“Ciao a tutti. Ho letto che, in base alla traduzione di una mia intervista, avrei fatto capire di essere pronto ad andare via se non dovessi giocare. Non ho mai dichiarato questo. Sono felice di far parte della Roma e voglio solo lavorare ogni giorno meglio per aiutare i miei compagni e il mister“.