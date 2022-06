Shomurodov scatenato: fa tris per sé e per Mourinho

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Eldor Shomurodov manda un segnale a Mourinho in vista della prossima stagione: tripletta in nazionale e tanta voglia di rilanciarsi anche con la maglia della Roma. Shomurodov è stato assoluto protagonista della vittoria per 4-0 del suo Uzbekistan contro le Maldive con tre reti importanti che hanno portato alla seconda vittoria consecutiva e al primo posto nel girone delle qualificazioni alla prossima coppe d’Asia.

Una tripletta contro un ct non proprio qualunque: sulla panchina delle Maldive siede Francesco Moriero, alla Roma per tre stagioni, dal 1994 al 1997. Ma non basta. Perché l’obiettivo di Eldor è dire la sua anche con la maglia della Roma. Cinque reti in questa stagione: tre in campionato, una in Conference e un’altra in Coppa Italia.