Shomurodov: “Posso giocare con Abraham, puntiamo a vincere la Conference League. Mourinho è un grande psicologo”

Su José Mourinho.

Non c’è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l’obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui. Gli allenamenti sono davvero interessanti.

Sulle differenze tra Roma e Genoa.

La differenza è enorme. Il Genoa lotta per la salvezza, la Roma per i primi posti. Dal punto di vista dell’organizzazione la Roma ovviamente è un top club. Tutto in giallorosso è organizzato diversamente.