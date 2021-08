Shomurodov: “Felice per questo gol, è molto importante. Ora bisogna essere pronti per la Fiorentina”

Eldor Shomurodov, attaccante della Roma andato a segno nella vittoria di questa sera, ha parlato dopo il 2-1 rifilato dai giallorossi al Trabzonspor. Queste le sue parole:

SHOMURODOV A SKY SPORT

Cosa ha significato per te questo gol vittoria?

Io sono felice perché questo gol è molto importante per noi, per vincere. Penso che bisogna anche essere pronti per la prossima partita, perché tra 3 giorni inizia il campionato.

Quanto stai migliorando con Mourinho come allenatore? Ti trovi bene? Lui ha voluto Shomurodov alla Roma, perché hai le caratteristiche che piacciono a lui…

Capisco quasi tutti gli allenatori, ma è un po’ un problema capirli quando parlano. Sì, ma devo continuare così.

Adesso dovrai giocare con Abraham, pensi di poter giocare anche insieme a lui?

Sì, certo.