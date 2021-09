Shomurodov: “Era importante vincere, dobbiamo essere pronti per la prossima partita”

Tra i protagonisti di serata con due assist – per El Shaarawy prima e Abraham poi – Eldor Shomurodov ha parlato ai microfoni di Roma Tv al termine della gara contro il Cska Sofia. Queste le parole dell’attaccante della Roma.

Sulla gara.

Era la prima partita del gruppo ed era importante vincere. Sono contento, dobbiamo essere pronti per la prossima partita.

Che sensazioni hai nel giocare con tanto pubblico?



Mi piace tanto, non solo a me ma a tutti i compagni. Dopo due anni, è molto importante per noi calciatori avere il pubblico.