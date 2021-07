Pagine Romaniste – Eldor Shomurodov è già a Roma. Il calciatore uzbeko, classe 1995, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino ed è atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. L’attaccante arriva dal Genoa, dove ha messo a segno 8 reti in 31 gare nella passata stagione, in un’operazione da 20 milioni complessivi.