Shakhtar formato difesa

Corriere dello Sport (G.Marota) – Il 5-0 contro l’Inter nella semifinale di Europa League di quest’estate è una ferita ancora aperta. Lo Shakhtar Donetsk questa sera contro la Roma cercheranno di scrivere una storia diversa. L’allenatore Luis Castro in conferenza stampa è stato chiaro: “Sarà fondamentale non subire troppo e concedere poco. Proveremo certamente a segare almeno un gol, però vogliamo organizzare la nostra difesa per chiudere tutti gli spazi. Sappiamo benissimo che giochiamo contro una delle squadre candidate alla vittoria del torneo“.

All’Olimpico questa sera quindi potrebbe scendere in campo una squadra molto difensiva, ma a differenza del match di San Siro di agosto la squadra non verrà troppo snaturata e il modulo sarà il camaleontico 4-1-4-1 che in fase offensiva diventa un 4-2-3-1. Due gli assenti, Stepanenko e Khocholava.