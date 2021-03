Shakhtar Donetsk-Roma, le pagelle dei quotidiani: Mayoral super, Perez sfreccia. Pau Lopez ora è sicuro

Pagine Romaniste – Missione compiuta. La Roma stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Forte del risultato per l’andata – dove i giallorossi si sono imposti per 3 a 0 – i giallorossi non fanno conti. Nel ritorno dell’Olimpico di Kiev, la Roma supera 1-2 lo Shakhtar Donetsk. Dopo la sconfitta del Milan (0-1) contro lo United, la Roma è l’unica squadra italiana rimasta nelle competizioni europee.

Decide la doppietta nella ripresa di Mayoral, intervallata dal momentaneo pareggio di Moraes. La qualificazione porta sì la ferma di Mayoral, ma anche quella di un altro spagnolo. Sin dall’avvio di partita, Pau Lopez è stato impeccabile. Nel primo tempo risponde presente sulle conclusioni di Alan Patrick. Il secondo tempo, poi, lo vede incolpevole sul gol del momentaneo pareggio. Ma lo vede anche – e soprattutto – protagonista dell’eccezionale parata su Marlos.

Dopo la prestazione vacua di Parma, Kumbulla gioca senza lasciare grandi sbavature. Contiene Tete e sbaglia pochi interventi. Tra gli esterni, invece, meglio Karsdorp che Spinazzola. L’olandese fornisce l’assist per il vantaggio. Tuttavia, macchia la gara con la superficiale ammonizione che lo escluderà dall’andata dei quarti. Nel trequarti, infine, ottima la gara di Perez. Il 23enne ripaga la fiducia di Fonseca che lo schiera titolare dopo due mesi (ultima apparizione a gennaio nella vittoria con lo Spezia) donando vitalità all’attacco. Suo infatti l’assist che chiude la pratica Shakhtar. Pedro si riscatta con il lampo da cui nasce il gol vittoria.

LE PAGELLE

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A.PUGLIESE)

Pau Lopez 6.5; Ibanez 6, Cristante 7, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 7, Diawara 6.5, Spinazzola 6.5; Pedro 6.5, Perez 7; Mayoral 7.5. Subentrati: Mancini 6, Peres 6, Pellegrini 6.5, Calafiori 6, El Shaarawy s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.5.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Pau Lopez 6.5; Ibanez 5.5, Cristante 7, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 6, Diawara 7, Spinazzola 6.5; Pedro 6, Perez 6.5; Mayoral 7. Subentrati: Mancini 6, Peres 6, Pellegrini 6, Calafiori 6, El Shaarawy s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Pau Lopez 6.5; Ibanez 6, Cristante 7.5, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6, Villar 6.5, Diawara 7, Spinazzola 6; Pedro 6, Perez 6.5; Mayoral 7. Subentrati: Mancini 6, Peres 6, Pellegrini 6, Calafiori 6, El Shaarawy s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 7; Ibanez 5.5, Cristante 7, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6, Villar 6.5, Diawara 7, Spinazzola 6; Pedro 5.5, Perez 6.5; Mayoral 7. Subentrati: Mancini 6.5, Peres 6, Pellegrini 6, Calafiori 6, El Shaarawy s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 7.5; Ibanez 5.5, Cristante 7.5, Kumbulla; 7 Karsdorp 6, Villar 6.5, Diawara 7, Spinazzola 6; Pedro 6, Perez 6; Mayoral 7.5. Subentrati: Mancini 6, Peres 6, Pellegrini 6, Calafiori 6, El Shaaraw s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (S.CARINA)

Pau Lopez 6.5; Ibanez 5, Cristante 6.5, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 6, Diawara 7, Spinazzola 6; Pedro 5, Perez 6; Mayoral 7.5. Subentrati: Mancini 6, Peres 6, Pellegrini 6, Calafiori 6, El Shaarawy s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 6.5; Ibanez 5.5, Cristante 6.5, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 6, Diawara 6, Spinazzola 6; Pedro 6, Perez 6.5; Mayoral 7. Subentrati: Mancini 6, Peres 6, Pellegrini 6, Calafiori 6, El Shaarawy s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 7; Ibanez 5.5, Cristante 7, Kumbulla 7; Karsdorp 6.5, Villar 6.5, Diawara 7, Spinazzola 6.5; Pedro 6.5, Perez 7; Mayoral 7.5. Subentrati: Mancini 6, Peres 6, Pellegrini 6.5, Calafiori 6, El Shaarawy s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 7.