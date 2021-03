Shakhtar Donetsk: Kornienko positivo al Coronavirus

Alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, lo Shakhtar Donetsk deve fare i conti con il Coronavirus. Secondo quanto riporta il club ucraino su Twitter, il difensore Viktor Kornienko è risultato positivo al Covid e non sarà quindi disponibile per la sfida contro i giallorossi.

“Alla vigilia del match con la Roma, la squadra ha superato i test obbligatori per il COVID-19. Positivo il risultato del test del difensore Viktor Kornienko. Gli altri giocatori dello Shakhtar sono negativi”.