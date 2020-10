Sfida USA a San Siro: la riscossa di Elliott, ambizione Friedkin

La Gazzetta Dello Sport (A.Gozzini) – Stasera a San Siro il Milan di Elliott ospita lo sfidante Dan Friedkin. Entrambi devono rimettere in regola i conti, sorvegliati dal Fair Play. Nel luglio 2018 Elliott ha rilevato il Milan, l’anno successivo è arrivata l’esclusione dalle coppe europee per i bilanci in rosso, adesso la squadra è capolista. La full immersion della famiglia Friedkin nella Roma invece è completa, chi è loro vicino racconta che si stanno appassionando sempre di più e l’ambizione è palpabile. Il primo obiettivo è mettere in sicurezza i conti: ieri si è svolto un CdA che ha reso operativo un nuovo aumento di capitale. O meglio: quello in corso da 150 milioni è stato aumentato a 210 e il termine è stato posticipato al 31 dicembre 2021 invece che 2020.