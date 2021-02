Sfida da Champions: Borja contro Ibra, tabù-big da sfatare

La Repubblica (F.Ferrazza) – Una sfida diretta per la Champions per la Roma, che spera di sfatare il tabù delle big. Cinque punti separano i giallorossi dal Milan, Fonseca non potrà avere a disposizione l’infortunato Dzeko. “Ma sarà una grande sfida tra Ibra e Mkhitaryan – riflette Fonseca – entrambi stanno facendo una grande stagione, è davvero difficile stabilire chi dei due sia più decisivo per la propria squadra“.

Il tecnico prova a levare un po’ di peso dalle spalle di Mayoral, passandolo su quelle più robuste dell’armeno, che di certo non soffre timori reverenziali nei confronti dell’avversario. D’altra parte Fonseca – che è in scadenza contrattuale ed è corteggiatissimo da club portoghesi come Benfica e Porto – è consapevole di quanto sia importante in chiave Champions la gara di stasera contro il Milan. “Non mi fido delle difficoltà che stanno avendo, perché stanno facendo una grande stagione“.