Sfida a distanza tra Roma e Atalanta per un posto nella Champions 20/21

Un duello per l’Europa che conta. Ascoltare la musichetta della Champions è un’emozione unica che sia Roma che Atalanta conoscono bene. Le squadre di Fonseca e Gasperini non sono poi così tanto diverse, entrambe amano dominare il gioco, ma è doveroso ammettere che l’Atalanta, quando in giornata risulta essere terribilmente cinica, oltre che bella. 4 sono i punti che dividono l’Atalanta dalla Roma e quindi da quel ghiotto quarto posto. Il 2020 per le due squadre si apre con due avversarie, Torino e Parma. I giallorossi affronteranno l’instabile squadra di Mazzarri, capace di vincere alcune partite complesse come contro la Fiorentina, per poi scivolare in casa contro l’ultima in classifica, la Spal. I granata dovranno fare a meno del giocatore più in forma del momento, l’esterno difensivo, Ansaldi, squalificato. Sarà anche il match al veleno tra il presidente Cairo e il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi. L’Atalanta invece sfiderà il Parma al Geweiss, una sfida complessa, visto anche il sorprendente rendimento dei ducali che puntano seriamente ad un piazzamento europeo. Gasperini vuole un regalo dal 2020, il rientro a pieno regime di Duvan Zapata per far rifiatare Illicic, Gomez e Muriel. Il Parma invece oltre ad assistere alla cessione del giocatore Kulusevski, è in prestito dall’Atalanta, punterà a riavere il prima possibile Inglese e Gervinho, fondamentali per l’attacco ducale. Lo riporta il quotidiano TuttoSport.