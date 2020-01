Barcellona, Setién: “Il trasferimento a Roma è una buona opzione per Carles Perez”

In mattinata Carles Perez è arrivato nella Capitale per firmare il contratto che lo legherà alla Roma. Il tecnico del Barcellona, Quique Setién, in occasione della conferenza stampa in vista della partita dei blaugrana contro il Leganes in Copa Del Rey, ha parlato del suo ex calciatore. Queste le sue parole:

“Abbiamo preso una decisione condivisa. Io e lui abbiamo parlato chiaramente, ma non posso svelare cosa ci siamo detti. Niente da aggiungere, quindi, se non che il club e lo stesso Carles Perez conoscono bene la mia opinione sul giocatore. Il suo trasferimento alla Roma è una buona opzione”.