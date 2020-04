Giocatori e club si parlano e scende in campo la Fifa

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – E venne il giorno d’inizio delle trattative per il taglio stipendi dei calciatori ma anche per la cassa integrazione per i dipendenti di alcune società. Il comunicato della Serie A di lunedì ha “stappato” la bottiglia e i club si stanno muovendo. Il fenomeno sarà intensificato ora che anche la Fifa ha dato alcune indicazioni sul tema auspicando che si trovi un veloce accordo tra tutte le società ed i loro calciatori. Se però degli accordi non saranno possibili, sarà la Fifa a giocare un ruolo chiave analizzando alcuni fattori come: la proporzionalità dell’adeguamento richiesto ai contratti dei calciatori, la reale volontà del club di accordarsi, la situazione economica e altri dati oggettivi. Insomma, più facile a dirsi che a farsi. La Roma ha già aperto le trattative con un “team sindacale” composto da Kolarov, Pellegrini e Dzeko. Nei prossimi giorni si attendono novità.