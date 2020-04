Ripresa allenamenti, verso l’ok dal 4 maggio. Poi in campo dal 31?

La Gazzetta dello Sport (V.Piccioni) – Alla fine lunedì 4 maggio potrebbe essere anche la data di riapertura del calcio. Con la paura di assembramenti troppo grandi di persone per il 25 aprile e il 1 maggio, quella potrebbe essere la data giusta. Ovviamente non significa che tutto ricomincerà come era finito in quella data. Prima ci sarà una seconda idoneità sportiva e per le prime sedute verranno applicate tutte le norme di sicurezza tra cui la distanza tra i giocatori e l’obbligo di fare la doccia a casa e non nel centro sportivo. Piano piano, poi, si arriverà a fare la partitella. Il campionato vero e proprio potrebbe ripartire in un arco di tempo compreso tra il 24 maggio e il 7 giugno, per finire ai primi di luglio.