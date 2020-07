Si conclude il pomeriggio della 36esima giornata di Serie A. Oltre alla vittoria della Roma, vincono, in trasferta, anche la Lazio e l’Udinese: i biancocelesti superano per 1-5 il Verona, grazie a una grande prestazione di Immobile, autore di tre reti, che lo portano a quota 34 reti, in vetta alla classifica marcatori; ai bianconeri, ormai salvi, basta invece il gol di Okaka per mettere al tappeto il Cagliari, 0-1. A Ferrara invece non vanno oltre l’1-1 Spal e Torino: in gol Verdi e Horvath.