Serie A, vittoria dello Spezia ad Udine. L’Inter travolge il Benevento per 5 a 2

Con le tre gare in programma oggi, si chiude il primo turno della Serie A 2019/20. Alle ore 18, infatti, sono andate in scena due delle tre gare da recuperare (all’appello manca Lazio-Atalanta di questa sera), in quanto erano state posticipate dalla prima giornata. Sono arrivate due vittorie esterne per Inter e Spezia. Gli uomini di Antonio Conte, dopo aver battuto 4-3 la Fiorentina in casa, si sono imposti senza troppa fatica per 5 a 2 in casa del Benevento. Sorprendente invece il successo dello Spezia, neopromossa, che ha guadagnato i suoi primi tre punti sul campo dell’Udinese, con il risultato di 2 a 0 (doppietta di Galabinov) nonostante l’ultima mezz’ora giocata in dieci contro undici. Proprio i friulani saranno i prossimi avversari della Roma, con la gara in programma sabato sera alle ore 20:45.