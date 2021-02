Finita la gara al Bentegodi tra Verona e Juventus, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Gara tirata tra le due squadre che se la giocano a viso aperto. Dopo un primo tempo piuttosto deludente la gara viene sbloccata al 49′ con Ronaldo servito perfettamente da Chiesa. Il Verona trova il gol del pareggio con Barak con un bel assist di Lazovic. La Juventus rimane al terzo posto in classifica con 46 punti, il Verona si porta invece al nono posto in classifica con 35 punti.