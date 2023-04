Serie A, Verona-Bologna 2-1. Decide la doppietta di Verdi

Il match che apre la 31ª giornata di Serie A è la sfida tra Verona e Bologna. I rossoblù partono bene, ma con il passare dei minuti è il Verona ad accelerare. Nel finale di primo tempo l’intervento scomposto di Skorupski su Gaich porta al calcio di rigore che Verdi trasforma in gol. Nella ripresa è ancora l’attaccante degli Scaligeri, grande ex della gara, a trovare il nuovo vantaggio. Il Bologna prova ad attaccare, ma la squadra di Zaffaroni si chiude non lasciando spazi. Nel recupero arriva il gol di Dominguez inutile ai fini del risultato. Il Verona con questo risultato agguanta lo Spezia al quartultimo posto in classifica.