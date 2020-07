È terminato il match tra Atalanta e Verona, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. La gara è finita in pareggio, 1-1 il risultato finale. I marcatori sono stati Zapata per i bergamaschi e Pessina per i gialloblu. Adesso gli uomini di Gasperini sono al secondo posto della classifica, al pari dell’Inter di Conte che però deve ancora affrontare la Roma.