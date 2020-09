Serie A, un presidente positivo al Coronavirus in assemblea

La Repubblica – Uno fra i venti presidenti e dirigenti dei club di Serie A che hanno preso parte all’assemblea di Lega è positivo al Coronavirus. La notizia è stata comunicata subito ai partecipanti della riunione di ieri in dove, all’unanimità, si è deciso di creare una società, partecipata da fondi d’investimento, per gestire i diritti tv del campionato. Il nome del positivo non è ancora stato ufficializzato ma secondo indiscrezioni l’interessato non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata. Ora i presidenti dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia consapevole di essere stato a contatto con una persona positiva al virus: test ed eventuale isolamento in caso di positività.