Serie A, Udinese-Torino 0-1. Belotti decide la gara

Finita la gara allo Stadio Friuli tra Udinese e Torino valido per la 30esima giornata di Serie A. Gara chiusa e molto tesa tra le due squadre, in particolare per i granata alla ricerca di punti salvezza. L’occasione migliore nel primo tempo capita sui piedi di Molina che non approfitta di un pasticcio di Buongiorno.

Al 61′ il Torino sblocca la gara: su una punizione battuta da Verdi, Belotti viene atterrato da Arslan. Il Gallo si presenta dal dischetto a batte Musso. L’Udinese prova a reagire e al 70′ l’arbitro va a rivedere al Var il fallo di Buongiorno su Becao: per Doveri non c’è nulla. Non bastano le ultime sortite dei friulani. Il Torino esce così dalla zona retrocessione e arriva al 17esimo posto con 27 punti.