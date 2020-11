Serie A, Udinese-Milan 1-2. La risolve Ibrahimovic nei minuti finali

Finisce la partita alla Dacia Arena tra Udinese e Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A. Match molto combattuto e fisico, con un inedito schieramento tattico proposto da Gotti per i suoi che mette in difficoltà il Milan. Partita equilibrata che viene sbloccata da Franck Kessiè (18′) su assist di un meraviglioso Zlatan Ibrahimovic. Le squadre giocano a viso aperto con molti duelli a centrocampo e all’inizio del secondo tempo arriva il pareggio dell’Udinese con De Paul (48′) che trasforma dal dischetto dopo un fallo di Romagnoli su Pussetto. Molte occasioni da una parte e dall’altra, ma la differenza come sempre la fa Zlatan Ibrahimovic. Dopo un’incerta respinta di Musso ci pensa lo svedese a mettere dentro con una mezza rovesciata. Il Milan si porta così a 16 punti in classifica e consolida la prima posizione, l’Udinese rimane in zona retrocessione con