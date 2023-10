Il Genoa sbatte sull’Udinese dopo l’importante vittoria contro la Roma. Finisce infatti 2-2 allo Stadio Friuli in un match che i rossoblù sembravano avere in tasca, ma si sono arresi al 91′ all’autogol di Matturro. La squadra di Gilardino è passata prima in vantaggio al 14′ con Gudmunsson poi si è fatta raggiungere dal primo gol in Serie A di Lucca. Poi ancora Gudmunsson a regalare il vantaggio. E quando il match sembrava chiuso è arrivata la sfortunata autorete che sancito un pareggio.