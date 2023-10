Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali del club, alla vigilia del match contro la Sampdoria dei pari età. Queste le sue parole:

L’obiettivo per domani?

“L’obiettivo primario è di giocare con continuità e continuità per tutta la gara. La Sampdoria gioca bene, ha cambiato quest’anno la guida tecnica. Applica dei principi propositivi, gli piace avere la palla. Mi aspetto una bella partita, sarà piacevole giocarla”.

L’infortunio di Chesti?

“Quello di Chesti era un intervento programmato, lo sapevamo che andava gestito. Siamo contenti perché è perfettamente riuscito e già sta lavorando per tornare in squadra il più velocemente possibile. Abbiamo dei giocatori in rosa che possono tranquillamente giocare in Primavera, nonostante siano 2006. Sceglieremo in base alla partita, ma soprattutto a quanto vediamo in settimana”.

Che gara si aspetta domani?

“Sarà una partita con molta aggressività, servirà tanta qualità. La Sampdoria sa pressare, cerca di recuperare il pallone velocemente, perciò dobbiamo giocare bene tecnicamente senza snaturarci. Sappiamo che ci saranno tante difficoltà, ma dovremo essere bravi a uscirne e a esprimerci tecnicamente”.