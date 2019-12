E’ terminata Udinese-Cagliari, diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, col risultato di 2-1 per i bianconeri. Decisivi i goal di De Paul e Fofana, inutile il goal del momentaneo pareggio di Joao Pedro. Espulso per i sardi anche Pisacane nel finale. Grazie a questo risultato, la Roma è momentaneamente a sei punti dal quinto posto, occupato proprio dal Cagliari, in attesa dell’Atalanta.