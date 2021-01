Serie A, Torino-Spezia 0-0. Espulso Vignali, salterà la sfida contro la Roma

Termina 0-0 l’anticipo tra Torino e Spezia in casa dei granata. La formazione ospite, che affronterà la Roma nella doppia sfida in Coppa Italia (mercoledì 19 gennaio) e in campionato (sabato 23 gennaio) rimane in 10 a causa dell’espulsione di Vignali -che salterà la sfida contro i giallorossi- all’ottavo minuto di gara, ma riesce a mantenere la porta inviolata contro la formazione allenata da Giampaolo.

Con il punto conquistato il Torino si porta al terzultimo posto in classifica, con un punto di vantaggio sul Parma che domani affronterà il Sassuolo alle ore 15, mentre lo Spezia resta al quattordicesimo posto, momentaneamente a pari punti con la Fiorentina.