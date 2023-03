Il Napoli di Luciano Spalletti continua a macinare vittorie, salendo a +21 sull’Inter momentaneamente. I partenopei dilagano in casa del Torino per 0-4, grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia, la doppietta di Victor Osimhen (che sale a 19 gol in campionato) e la rete finale di Ndombele. La Fiorentina vince in casa contro il Lecce, il risultato finale di 1-0 è deciso dall’autogol del difensore Antonino Gallo.