L’attaccante del Torino Duvan Zapata, ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera. Il colombiano ha stilato una lista dei migliori attaccanti della Serie A, ecco le sue parole a riguardo:

“Il mio podio dei bomber? Lautaro davanti a tutti. Poi, Thuram e Lukaku. Anche se il mio preferito in assoluto non gioca più in Italia. Edin Dzeko. Troppo forte, un attaccante magnifico, completo sotto ogni punto di vista. Lo seguivo fin da quando giocava con il Wolfsburg”.