Atalanta e Salernitana si sono affrontate nella trentacinquesima giornata di Serie A. Vittoria in trasferta per gli uomini di Gasperini che battono i campani 2-1. In gol Scamacca al 57′ e Koopmeiners al 63′, con i padroni di casa che erano passati in vantaggio al 18′ grazie alla rete di Tchaouna. Adesso i bergamaschi hanno agganciato la Roma in classifica a quota 60 punti, ma gli resta ancora la partita da recuperare contro la Fiorentina.