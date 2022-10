Finisce l’anticipo della nona giornata di Serie A tra Torino ed Empoli. Le squadre condividono la posta in palio, con la squadra granata che raggiunge il pari solo nei minuti finali della partita. Apre il match uno straordinario gol in rovesciata di Mattia Destro (entrato da soli 3 minuti in campo). Il pareggio arriva al 90′ grazie ad una azione rocambolesca in area che porta Luperto a rilanciare il pallone addosso a Lukic e che si insacca in porta.