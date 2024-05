È da poco terminata allo Stadio Franchi la sfida tra Fiorentina e Napoli per 2-2. La gara, valevole per la penultima giornata di Serie A, ha visto gli ospiti andare in vantaggio dopo appena 8 minuti con Rrahmani. La Viola però non molla, e trova prima il pareggio con Biraghi (40′) e dopo due minuti la rete del momentaneo vantaggio con Nzola (42′). A ristabilire la parità ci ha pensato Kvaratskhelia al 57′.

Gli Azzurri sono così in nona posizione con 52 punti, mentre gli uomini di Italiano mantengono l’ottava posizione valevole per la Conference League con 54 punti.