Termina in pareggio la sfida delle 15:00 di questa domenica di Serie A, valida per la 18esima giornata di campionato. 1-1 tra Spezia ed Empoli allo Stadio Alberto Picco, con autorete da entrambe le parti. Al 50′ un autogol di Marchizza porta in vantaggio lo Spezia, ma l’autogol di Nikolaou al 72′ ristabilisce la parità. L’Empoli rimane così al nono posto in classifica, con 27 punti, mentre la formazione allenata da Thiago Motta resta al diciassettesimo posto, con 13 punti.