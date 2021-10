Serie A, Sassuolo-Venezia 3-1: lagunari rimontati

Rimonta Sassuolo. I neroverdi rimontano l’iniziale svantaggio da Okerere (32′) e vincono 3-1. Dopo cinque minuti, la parità è subito ripristinata dal gol di Berardi (37′). Nel giro di un quarto d’ora arrivano poi le reti decisive. Al 50′ arriva l’autogol di Henry, mentre al 66′ Frattesi timbra il risultato finale. Primo centro in Serie A per il prodotto del settore giovanile della Roma. Il Sassuolo sale al dodicesimo posto con 11 punti. Il Venezia – avversario della formazione di Mourinho prima della sosta per le Nazionali – rimane al sedicesimo a quota 8.