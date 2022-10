Serie A, Sassuolo-Inter 1-2. Decide una doppietta di Dzeko

L’Inter riparte. Rimontata e sconfitta dalla Roma, i nerazzurri ripartono anche in campionato dopo la vittoria (1-0) in Champions col Barcellona. La squadra di Inzaghi supera il Sassuolo e torna da Reggio Emilia con i tre punti, che in campionato non arrivavano dal 10 settembre (vittoria 1-0 con il Torino).

Li prende l’Inter, ma li firma Dzeko. L’ex capitano della Roma è il mattatore di giornata. Sul finire di primo temp arriva il vantaggio (44′), annullato da Frattesi – in estate conteso tra Roma ed Inter – al 60′. Un quarto d’ora dopo, si attiva l’asse di ex romanisti: Mkhitaryan serve di nuovo il bosniaco per la rete finale (75′).