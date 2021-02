Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1. Pareggio firmato Caputo e Soriano

Finita la partita al Mapei Stadium tra Sassuolo e Bologna, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Un punto per parte nel derby emiliano che si è giocato su alti ritmi e con continui cambi di fronte. I rossoblù passano in vantaggio al 17′ con Soriano assistito da Barrow in area di rigore. Al 30′ l’espulsione di Hickey cambia la partita e i neroverdi prendono in mano il pallino del gioco.

Al 52′ Caputo pareggia la gara dopo un rimpallo fortunoso in area e con il sinistro trafigge Skorupski. Il Sassuolo si porta all’ottavo posto con 35 punti in classifica, il Bologna si piazza al dodicesimo posto con 25 punti.