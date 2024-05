Leandro Paredes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen al fianco di De Rossi. Le sue dichiarazioni:

Sei cresciuto molto con De Rossi:

“Credo che tutta la squadra sia cresciuti con il suo arrivo, grazie all’entusiasmo che ci ha portato il mister. Il suo stile di gioco è molto meglio per me e per la squadra e questo ci ha fatto crescere”.

Come è stato trovare De Rossi da allenatore?

“Per me era già un allenatore quando giocavamo insieme. Sono sempre stato legato a lui, mi ha sempre trattato bene. Averlo come allenatore è un piacere e un onore. Spero di continuare a lavorare bene per lui e per la squadra”.

In cosa può migliorare De Rossi? Cosa ti piace di lui?

“La sua personalità è il punto di forza anche quando era giocatore. In pochi erano così. In cosa può migliorare… secondo me mangia troppo (ride, ndr)”.

De Rossi: “Lo sapevo che diceva questo”.

Cosa è cambiato con De Rossi dal punto di vista tattico?

“Il suo stile di gioco e la sua mentalità mi piacciono. Sto trovando la miglior condizione, mi trovo sempre meglio e spero di continuare così perché ho tanto da migliorare”.

Quanto conta avere esperienza a questi livelli?

“Tanto, quando ti abitui a questi livelli, vuoi rimanerci. Giocare questa partita sarà molto bello, speriamo di fare molto molto bene perché per vincere bisogna giocare al 100%”.