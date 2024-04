È tempo di Europa. Giovedì alle ore 21 la Roma ospiterà il Bayer Leverkusen per la semifinale di andata di Europa League. I giallorossi avevano affrontato la squadra di Xabi Alonso già lo scorso anno, eliminandola grazie all’1-0 conquistato all’Olimpico con il gol di Bove. I tedeschi, freschi della vittoria della Bundesliga e imbattuti proprio dalla gara contro i giallorossi dello scorso anno, sono in cerca di vendetta. Attraverso un post sul proprio profilo Instagram il Leverkusen ha voluto caricare l’ambiente: “Foto dell’ultimo scontro allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita che probabilmente rimane nella memoria di tutti… È ora di sostituire i ricordi dolorosi con quelli belli. Giovedì!” recita il post, e in allegato alcuni scatti dall’Olimpico.